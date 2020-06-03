Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве

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03.06.2020, 16:48, Новости дня

Военнослужащие азербайджанской армии будут участвовать в параде Победы в Москве 24 июня, сообщили в минобороны республики.

«Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Президент Владимир Путин в конце мая объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Этот день объявлен выходным.

Приглашения на парад Победы приняли ряд иностранных лидеров, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.

В параде примут участие сербские военные. Парад в Москве начнется в 10.00 мск, он продлится до 1,5 часов. Будут использованы некоторые элементы парада 1945 года.



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