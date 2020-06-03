 

Германия: основания для исключения России из «Большой семерки» пока существуют

03.06.2020, 16:40, Новости дня

Представитель правительства Германии напомнил в среду, что Россия была исключена из стран «Большой восьмерки» из-за аннексии Крыма.

«Российское руководство должно положить конец этой ситуации», – заявил Штеффен Зайберт на пресс-конференции в Берлине.

Напомним, что Россия была исключена из группы G-8 в 2014 году, в период, когда президентом США был Барак Обама.

Решение об исключении было принято после того, как Москва аннексировала принадлежащий Украине Крым.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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