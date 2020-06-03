Таксующего экс-солиста “Отпетых мошенников” не узнают поклонники
03.06.2020, 16:35, Разное
Артист отметил, что просиживать штаны на карантине он не
имеет права. Гарик Богомазов должен содержать жену и маленького ребенка. Сейчас
из-за вспышки коронавирусной инфекции все концерты знаменитости отменены или
перенесены на осень, зарабатывать приходится частным извозом.
Быть таксистом, по словам Игоря Богомазова, – сложная и
ответственная работа. Водитель отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Первое
время знаменитости было очень тяжело на новой работе, однако постепенно он
привык.
Суммы, которые ему удается принести домой, артист не раскрывает.
Между тем Игорь подчеркивает, что заработок в этой сфере деятельности зависит от
самого человека: его мотивации и выносливости. Иногда знаменитости приходится
работать сутками, передает “Пятый канал”.
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Экс-солист группы “Отпетые мошенники” отметил, что клиенты его не узнают. За руль он садиться в медицинской маске, а иногда еще и в
солнечных очках. Игорь Богомазов, как оказалось, обожает кататься по любимому
Санкт-Петербургу. “Для себя узнал много улочек и дворов. Интересно, по большому
счету”, – поделился артист.
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