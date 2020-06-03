 

Таксующего экс-солиста “Отпетых мошенников” не узнают поклонники

03.06.2020, 16:35, Разное

Артист отметил, что просиживать штаны на карантине он не
имеет права. Гарик Богомазов должен содержать жену и маленького ребенка. Сейчас
из-за вспышки коронавирусной инфекции все концерты знаменитости отменены или
перенесены на осень, зарабатывать приходится частным извозом.

Быть таксистом, по словам Игоря Богомазова, – сложная и
ответственная работа. Водитель отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Первое
время знаменитости было очень тяжело на новой работе, однако постепенно он
привык.

Суммы, которые ему удается принести домой, артист не раскрывает.
Между тем Игорь подчеркивает, что заработок в этой сфере деятельности зависит от
самого человека: его мотивации и выносливости. Иногда знаменитости приходится
работать сутками, передает “Пятый канал”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Игорь Богомазов, Экс Отпетые (@garik_bogomazov) 31 Май 2020 в 12:33 PDT

Экс-солист группы “Отпетые мошенники” отметил, что клиенты его не узнают. За руль он садиться в медицинской маске, а иногда еще и в
солнечных очках. Игорь Богомазов, как оказалось, обожает кататься по любимому
Санкт-Петербургу. “Для себя узнал много улочек и дворов. Интересно, по большому
счету”, – поделился артист.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Скандалы: Семейное древо

07.05 / Аналитик Apple Мин-Чи Куо заявил о задержке выпуска устройств с дисплеями Mini-LED до 2021 года

18.04 / Наталья Подольская шокировала пляжным фото в Страстную пятницу

09.05 / В Росстате сообщили о закупках Советским Союзом вооружения во время войны

08.04 / Сменившая имидж после развода с Петросяном Елена Степаненко в новом шоу устроит кастинг женихов

30.03 / Нюша продемонстрировала шикарные формы на пикантном фото

09.04 / Няня в семье недавно ставшего отцом Бориса Грачевского заболела коронавирусом

21.04 / «Не обнаружил у кровати колокольчика»: Прохора Шаляпина раскритиковали за роскошную жизнь на карантине

13.05 / Пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусом

07.04 / Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери Инны Курочкиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска