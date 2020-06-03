Таксующего экс-солиста “Отпетых мошенников” не узнают поклонники

03.06.2020, 16:35, Разное

Артист отметил, что просиживать штаны на карантине он не

имеет права. Гарик Богомазов должен содержать жену и маленького ребенка. Сейчас

из-за вспышки коронавирусной инфекции все концерты знаменитости отменены или

перенесены на осень, зарабатывать приходится частным извозом.

Быть таксистом, по словам Игоря Богомазова, – сложная и

ответственная работа. Водитель отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Первое

время знаменитости было очень тяжело на новой работе, однако постепенно он

привык.

Суммы, которые ему удается принести домой, артист не раскрывает.

Между тем Игорь подчеркивает, что заработок в этой сфере деятельности зависит от

самого человека: его мотивации и выносливости. Иногда знаменитости приходится

работать сутками, передает “Пятый канал”.

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Публикация от Игорь Богомазов, Экс Отпетые (@garik_bogomazov) 31 Май 2020 в 12:33 PDT

Экс-солист группы “Отпетые мошенники” отметил, что клиенты его не узнают. За руль он садиться в медицинской маске, а иногда еще и в

солнечных очках. Игорь Богомазов, как оказалось, обожает кататься по любимому

Санкт-Петербургу. “Для себя узнал много улочек и дворов. Интересно, по большому

счету”, – поделился артист.