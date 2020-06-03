Российский сенатор Керимов подал в суд на “Ведомости” и Forbes – иски не приняли

03.06.2020, 16:34, Новости дня

Бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Москвы три иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателям газет “Версия”, “Ведомости” и журнала Forbes. Но уже через несколько часов суд отказался принять эти иски в связи с их неподсудностью, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Керимов подал иски к к ООО “Версия”, АО “Бизнес Ньюс Медиа” и АО “Ас Рус Медиа” о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками в них были названы издатели газет “Версия”, “Ведомости” и журнала Forbes. Агентство “Москва” пишет, что Керимов обратился по факту распространения спорного текста, а “Интерфакс” предполагает, что иск может быть связан с майским материалом Forbes “Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?”. В нем упоминались дети Керимова – Саид, Гульнара и Амина.

Сулейман Керимов – олигарх, дважды избирался депутатом Госдумы, с 2008 года является представителем Республики Дагестан в Совете Федерации. Несколько лет назад он стал фигурантом уголовного дела во Франции: прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявлял, что Керимов мог незаконно ввезти во Францию до €750 млн, которые были потрачены на приобретение недвижимости. Керимов был задержан, и ему несколько месяцев было запрещено покидать Францию. Но потом он был выпущен под залог 5 млн евро, а позже обвинения во Франции с него были сняты.

Керимов входит в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, занимая в нем 13-е место. В 2020 году его состояние, по данным журнала, составляло $10 млрд, причем за год оно выросло на $3,7 млрд. Керимов владел 39% акций крупнейшей российской золотодобывающей компании “Полюс Золото” (сейчас она официально принадлежит его сыну Саиду).

“Сам иск в издание не поступал. Исковые требования истца нам пока не известны”, – заявил “Ведомостям” представитель Forbes Дмитрий Озман. Издатель газеты “Версия” Константин Зятьков также сообщил, что писем или звонков от Керимова или его представителей издание не получало и что предмет конкретного иска им пока не известен.