 

Суд в Москве отклонил иск о признании незаконными штрафов за нарушение “режима самоизоляции”

03.06.2020, 16:34, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковМосковский городской суд отклонил иск нескольких муниципальных депутатов. Они просили признать незаконным введение статьи 3.18.1 в КоАП столицы, по которой людей штрафуют за нарушение “режима самоизоляции” во время эпидемии коронавируса, пишет Znak.com. 

С иском в суд обратились муниципальный депутат Денис Шендерович, активист Алексей Обухов и юрист “Правозащиты Открытки” Алена Борисова. Суд вынес решение в пользу московских властей за пять минут и причину отклонения иска не объяснил. Ее можно будет узнать из мотивировочной части решения, которую в суде обещают подготовить в течение 10 дней. 

В суде “Интерфаксу” сообщили, что в отдельное производство выделено другое требование истцов – признать незаконным применение видеокамер при составлении протоколов по статье 3.18.1 КоАП Москвы. Требование о признании недействующей части 1.1 статьи 16.6 КоАП также выделено в отдельное производство. Беседа по этому иску в суде пройдет 18 июня. 

 

Мосгорсуд уже отклонял иски Шендеровича к властям Москвы. 28 апреля, вскоре после введения в Москве цифровых пропусков, суд отказал депутату и еще 11 москвичам в удовлетворении иска о признании незаконным этих пропусков для передвижения по городу. Самым первым иском активисты пытались оспорить введение режима самоизоляции в столице, суд также оставил этот иск без движения.

Карантинные ограничения в Москве были самыми жесткими в России.  Городские власти ввели цифровые пропуска для выхода из дома, а также обязали людей носить маски и перчатки. Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая заявил, что в Москве пока рано снимать ограничения на передвижение, однако в июне москвичам все-таки разрешили гулять без пропуска, но только “по прописке”, определенному графику и не далее 2 км от дома. 

Также заболевших жителей Москвы обязывают устанавливать на телефоны приложение “Социальный мониторинг”, которое отслеживает местоположение владельца: с его помощью уже выписали штрафов на более чем 216 миллионов рублей. 

Москвичка и профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год не может самостоятельно встать с кровати, получила несколько штрафов за неустановленное приложение и позже также подала иск к московским властям. 

 



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