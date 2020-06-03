Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США
03.06.2020, 16:30, Новости дня
США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты с 16 июня, сообщают СМИ.
Об этом информирует ТАСС.
В четверг Китай не позволил Вашингтону провести заседание СБ ООН по Гонконгу, после чего президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга.
Китай пригрозил США контрмерами, а постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты и Великобританию не вмешиваться во внутренние дела КНР.
Газета ВЗГЛЯД писала о намерении США вмешаться в ситуацию с Гонконгом.
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