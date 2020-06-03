МИД Китая отверг обвинения в затягивании передачи ВОЗ информации о коронавирусе

03.06.2020, 16:25, Новости дня

Министерство иностранных дел Китая отвергло информацию о том, что Пекин затягивал с предоставлением информации о коронавирусе Всемирной организации здравоохранения и другим государствам. Об этом на брифинге 3 июня заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь. Стенограмма его выступления опубликована на сайте МИД.

В частности, журналист Associated Press попросил прокомментировать информацию о том, что ВОЗ выражала недовольство прозрачностью правительства Китая в борьбе с эпидемией в январе текущего года и обвиняла Китай в задержке предоставления информации о последовательности генов нового коронавируса и данных о пациентах.

“Я не знаю, откуда взялась ваша информация. Я могу четко сказать, что эти сообщения серьезно противоречат фактам”, – отметил Чжао Лицзянь.

По его словам, 3 января Китай уведомил ВОЗ и другие страны о начале эпидемии пневмонии неизвестного происхождения.

“В то время мы не знали, какой патоген вызвал эпидемию, поэтому на момент уведомления она называлась “необъяснимая пневмония”. 7 января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний выделил новый коронавирус и 9 января проинформировал об этом ВОЗ и другие страны после проверки [результатов] экспертами. 12 января, после тщательного научного подтверждения, мы официально уведомили и передали последовательность генов в ВОЗ и загрузили всю последовательность генов в глобальную базу данных ВОЗ”, – заверил представитель китайского МИД.

Чжао Лицзянь добавил, что “противоэпидемические мероприятия, предпринятые Китаем, открыты для всего мира и могут выдержать испытание временем и историей”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 3 июня мая в мире коронавирусом заразились 6,4 млн человек, умерли 380,7 тыс., выздоровели около 2,74 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

США обвиняют Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”. 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают “огромным количеством” доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.