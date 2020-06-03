Рада назначит три новых министра и вице-премьера до конца недели – Арахамия

03.06.2020, 16:25, Новости дня

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада назначит три новых министра и вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Об этом 3 июня он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

“Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия правительству. Одиночные кадровые вопросы и ротации можно точно ждать. Именно на этой неделе, я надеюсь, у нас будет три новых министра: это министр защиты окружающей среды, это министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Я думаю, что будут четыре или три человека, которые будут проголосованы”, – заявил Арахамия.

Он считает, что за соответствующие назначения проголосуют в четверг, 4 июня.

По его словам, у депутатов фракции также есть много вопросов к министру внутренних дел Арсену Авакову, поэтому его с нетерпением ждут на заседании Рады 5 июня.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления на назначение новых министров. На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов он предлагает Романа Абрамовского (сейчас он замминистра энергетики и защиты окружающей среды), министра культуры и информационной политики – нардепа от “Слуги народа” Александра Ткаченко.

Также Шмыгаль предлагает уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а на его место назначить генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

Эти кандидатуры депутаты “Слуги народа” поддержали 1 июня на заседании фракции.