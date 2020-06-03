В ходе протестов в США погибли не менее 11 человек

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03.06.2020, 16:20, Разное

В результате протестов в США, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, погибли не менее 11 человек. Об этом пишет Associated Press (АР).

Протестующие погибли в Миннеаполисе, Чикаго, Индианаполисе, Детройте, Сент-Луисе, Давенпорте, Окленде, Омахе и Луисвилле, многие из них – афроамериканцы. В ряде городов точные данные по погибшим выясняются. Также в ходе протестов десятки человек были ранены.

Акции против полицейского насилия продолжаются во многих городах США. По всей стране задержали уже свыше четырех тысяч человек. Всех полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уже уволили. Одного из них задержали, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве. Департамент по защите прав человека Миннесоты начал проверять местную полицию на систематическую дискриминацию в течение последних десяти лет.

В Белом доме пообещали ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные разрушения. В десятках городов ввели комендантский час. При этом AP рассказывало, что губернаторы-демократы ряда американских штатов выступают против привлечения военных к подавлению беспорядков. Среди причин – возможный рост насилия в стране из-за происходящего.

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Источник: Новая газета



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