Мнение: Что будет с планетой Земля?

03.06.2020, 16:18, Разное

Антропоцен — неформальный геохронологический термин, обозначающий геологическую эпоху с уровнем человеческой активности, воздействующей на дикую природу и играющей существенную роль в экосистеме Земли*.

Шестое вымирание проходит рекордными темпами

За последнюю сотню лет вымерли более 400 видов позвоночных.



Нынешнее шестое вымирание флоры и фауны, существенную роль в котором играет человек, происходит намного быстрее, чем прогнозировалось.

К такому выводу пришли исследователи из Мексики и США в работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ученые обнаружили, что за последние 100 лет вымерли более 400 видов позвоночных. При естественных условиях такое исчезновение видов заняло бы до 10 тысяч лет.

173 вида вымерли всего за 13 лет — с 2001 по 2014 год, рассказал CNN Херардо Себальос из Национального автономного университета Мексики. Это в 25 раз больше, чем можно было бы ожидать в ходе естественной эволюции.

Как известно, в истории Земли произошло пять массовых вымираний, каждое из которых уничтожало от 70 до 95% видов растений, животных и микроорганизмов. Последнее из самых крупных вымираний, мел-палеогеновое, произошло 66 млн лет назад. Во время него исчезли нептичьи динозавры, морские завропсиды, летающие ящеры, аммониты, белемниты и многие водоросли.

Все массовые вымирания происходили из-за природных катаклизмов, таких как падение астероида или извержения множества вулканов одновременно. Однако шестое вымирание происходит по вине человека. «Это полностью наша вина», — говорит Херардо Себальос. Ситуация усугубляется еще и тем, что когда один вид в экосистеме исчезает, он разрушает всю экосистему и подталкивает к исчезновению другие виды.

Ожидается, что в конце этого года в Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), принятой под эгидой ООН в 1992 году, будут установлены новые глобальные цели для сохранения видов. Участниками этого международного договора являются 168 стран.

*Эра антропоцена — новая геологическая эпоха, в которой доминирующей силой изменений является человек — вполне реальна и началась где-то в 1950-х годах. К такому заключению пришла Anthropocene Working Group (от Международной комиссии по стратиграфии) в августе 2016 г. Следующие три года эта группа намереваласт на поиск устойчивых геологических маркеров этого перехода.