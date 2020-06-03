Путин жестко раскритиковал губернатора за ситуацию с разливом топлива в Норильске

03.06.2020, 16:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива в Норильске.

«Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, все будем узнавать из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» – сказал Путин на совещании.

Он выразил удивление и после доклада губернатора по ЧП в Норильске:

«Что значит «доклад закончен»? Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», – передает слова президента РИА «Новости».

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»: Путин очень жестко разбирается с виновными в разливе топлива в Норильске pic.twitter.com/tAvKIsE5C5

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 3, 2020

Глава государства призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске.

На совещании российский лидер спросил у руководства ТЭЦ, почему губернатор и МЧС, согласно их докладам, поздно были уведомлены о ситуации, передает ТАСС.

Глава НТЭК Сергей Липин заверил, что работа шла по утвержденному плану ликвидации разлива нефтепродуктов, а оповещение было своевременно направлено.

«Передана? Ну хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается», – заметил Путин.

Перед этим глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 поступила только спустя два дня после аварии по линии ЕДДС, 31 мая.

«Все это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива», – подчеркнул министр.

Зиничев добавил, что, по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара.

«В результате произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка в акваторию рек… к счастью, водозаборов на них нет», – сказал Зиничев.

Усс признал, что регион может не справиться с ликвидацией последствий ЧП в Норильске в заявленный срок – за две недели.

Путин на совещании поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить о ситуации в Норильске Красноярского края, где произошел разлив топлива в реку.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ взяла под особый контроль проверку, которая проводится из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо частично попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Возбуждено уголовное дело.