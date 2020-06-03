Джонсон ужаснулся убийством чернокожего в США

03.06.2020, 16:08, Новости дня

Гибель американца Джорджа Флойда ужасна и непростительна, но протесты в Америке должны проходить законным образом, сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

«То, что случилось в США – ужасно и непростительно. Мы наблюдали за происходящим на экранах. Конечно, протест должен проходить в законной форме и надлежащим способом», – передает РИА «Новости» слова Джонсона в ответ на просьбу лидера оппозиции Кира Стармера прокомментировать ситуацию в Соединенных Штатах.

Кроме того, на вопрос глава фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд о том, важны ли «жизни афроамериканцев», британский премьер заверил о «важности жизней афроамериканцев», однако уточнил, что «протесты должны быть мирными».

Также Джонсон ответил на вопрос, пересмотрит ли правительство условия поставки в США полицейской экипировки и оснащения для разгона манифестаций.

«Я был бы рад рассмотреть этот вопрос, но все экспортные процедуры регулируются инструкциями, а Британия скрупулезнее всего в мире подходит к вопросам экспорта», – подытожил премьер.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В понедельник по итогам совещания американского лидера Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны было принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков. В частности, для усмирения погромщиков Трамп вызвал боевую авиацию.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему глава Белого дома оказался бессилен перед погромщиками: он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта.