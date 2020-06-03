Путин согласился объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня

03.06.2020, 16:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске Красноярского края.

Ранее с этим предложением на совещании выступил глава МЧС РФ Евгений Зиничев, передает ТАСС.

«Нужно признать ситуацию чрезвычайной ситуацией федерального характера», – сказал он.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», – ответил президент.

Путин также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

«При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас», – сказал он.

До этого глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива в Норильске.

На совещании Путин поручил Зиничеву доложить о ситуации в Норильске. Там 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.