Кара Делевинь, Бен Аффлек, Эмили Ратажковски, Кристен Стюарт и другие знаменитости на митинге в Лос-Анджелесе

03.06.2020, 16:06, Разное

Одним из эпицентров протестного движения стал Лос-Анджелес. На мирные митинги выходят как жители даунтауна, так и элитных районов самого “звездного” города США. История задержания и впоследствии убийства 46-летнего афроамериканца из Миннеаполиса Джорджа Флойда вызвала гнев в отношении полиции и неравнодушие у всех американцев, к каким бы расе, полу или национальности они не относились. В одном все митингующие схожи – они хотят прекращения полицейского произвола.

Протесты в США начались после объявления о смерти Джорджа Флойда, который погиб после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой двадцатидолларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. На данный момент семья Джорджа Флойда уже заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности. Бен Аффлек и Ана де Армас Кристен СтюартМитинги проходят мирно не во всех городах. Так, в Миннеаполисе шествия быстро переросли в беспорядки: был сожжен полицейский участок, протестующие стали разбивать витрины и грабить магазины. В город ввели войска Национальной гвардии. Спустя несколько дней после смерти Джорджа Флойда на улицы вышли и жители Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других американских городов, где также были отмечены случаи поджогов и мародерства.

Разумеется, не обходится без пострадавших. Травмы от столкновения с сотрудниками полиции, которые разгоняли протестующих, уже получила певица Холзи, а актер Джон Кьюсак чуть не получил дубинкой в лоб. О том, как его арестовали, рассказал и актер Коул Спроус, известный многим по роли Джагхеда в сериале “Ривердейл”.

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