 

Эпидемиолог рассказал, как расшифровать экспресс-тест на антитела к COVID-19

03.06.2020, 15:55, Разное


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По словам эпидемиолога, одна полоска означает, что тест сработал, но антител IgG или IgM у человека нет. С высокой вероятностью человек не сталкивался с инфекцией и может заразиться при встрече с вирусом. Поэтому необходимо соблюдать повышенные меры безопасности.

Три полоски означают, что тест сработал и человек имеет главные антитела защиты IgG и антитела ранней защиты IgM, то есть не только сталкивался с инфекцией, но и получил иммунный ответ и защищен от COVID-19. Результат экспресс-теста также указывает на то, что встреча организма с коронавирусом произошла относительно недавно — от нескольких дней до нескольких месяцев назад.

«Тем не менее вы можете чувствовать себя спокойнее, хотя предосторожности не помешают. На всякий случай, поскольку существуют еще десятки респираторных патогенов», – информирует Михаил Фаворов.

Эксперт отметил, что иногда тест может показать лишь две полоски, которые означают, что тест сработал и выявлен только один из видов антител. По словам Фаворова, в период эпидемии такое встречается нечасто.

Если тест выявил только главные антитела IgG — это значит, что человек переболел довольно давно (несколько месяцев назад), и все страхи уже позади.

Однако наличие антител ранней защиты IgM означает, что человек может находиться в остром периоде болезни и у него может быть вирус.

«Наиболее часто это ложно-положительный результат, поскольку антитела класса IgM чаще имеют перекресты с другими болезнями. В этом случае можно сделать анализ на РНК (ПЦР) и, во всех случаях, повторить тест через неделю», – отметил эпидемиолог.

Фаворов также напомнил о том, что во всем мире используется множество тестов сомнительного качество, поэтому необходимо обращать внимание на маркировку СЕ на упаковке. Маркировка указывает на то, что данные тесты разрешены к использованию в странах Западной Европы, где они прошли серьезную проверку качества и точности.



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