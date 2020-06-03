Ресторатор рассказал о подготовке московских кафе к открытию

03.06.2020, 15:53, Новости дня

Было бы здорово, если российские и столичные, и региональные власти разрешили ресторанам ставить столики вне веранды, как это сделали в Париже, чтобы можно было разместить больше гостей, не нарушая противоэпидемических мер, сообщил газете ВЗГЛЯД один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук.

Со второго июня в Париже приступили к работе кафе, бары и рестораны, но принимать гостей пока разрешено исключительно на улице, где они будут находиться не ближе трех футов друг от друга. В соответствии с постановлением городского совета столики допустимо размещать на тротуарах и даже на парковках.

«Мне кажется, что это отличная идея. Здорово, что правительство города разрешило увеличивать территорию летней веранды из-за того, что заведениям пришлось существенно уменьшить количество столиков. На мой взгляд, было бы неплохо, если бы наши городские, региональные власти прислушались и пошли бы на такой же шаг», – говорит Васильчук.

Он отмечает, что такое решение могло бы помочь ресторанному бизнесу встать на ноги после полученных убытков. Ресторатор также обращает внимание, что дождливая погода в столице не стала бы помехой, так как к расположенным вне веранды столикам можно будет приставить зонтики, которые будут защищать не только гостей, но и мебель.

Ранее в Роспотребнадзоре разработали ряд правил для ресторанов и мест общественного питания, чтобы сохранить безопасность при приеме гостей после самоизоляции. Согласно рекомендациям, весь персонал в начале смены должен пройти проверку на самочувствие, в течение дня находиться в масках и перчатках, каждые два – четыре часа дезинфицировать поверхности и так далее. За несоблюдение рекомендаций представителей бизнеса пообещали не штрафовать, но призвали не игнорировать правила, так как если кто-то из сотрудников заболеет, заведение закроют на карантин.

«Я сам две недели участвовал в исправлении этих рекомендаций, поэтому они впервые в истории сделаны совместно с ресторанным сообществом. То есть они разработаны с учетом наших комментариев. Я считаю, что это такая победа для нас. Первый вариант мер я назвал «контрольным выстрелом в голову», но сейчас все соблюсти вполне реально, мы можем обеспечить безопасность нашим гостям», – рассказывает Васильчук.

Возобновить работу московские кафе и рестораны планируют уже с 15 июня. При этом ресторатор опасается, что многие заведения просто могут не открыться, так как эпидемия коронавируса не оставила без долгов ни одного бизнесмена.

«Трудности возникли давным-давно. Отрасль на коленях, денег у предпринимателей нет даже на открытие, закупку продуктов, зарплату персоналу, и тем более на какие-то дополнительные меры. Летние веранды – это тоже дополнительный бюджет. Даже если рестораны откроются, и пойдут расходы, неизвестно, пойдут ли гости. Думаю, через какое-то время нас ждет еще вторая волна закрытий», – считает Васильчук.

В связи с тем, что у ресторанов скопилось огромное количество долгов, все рестораторы сейчас нацелены не на то, чтобы зарабатывать, а на то, чтобы хотя бы выйти в ноль и как-то остаться на плаву, продолжает эксперт. Также он рассказал, что на данный момент даже не строит никаких надежд и не представляет, каким может быть «лучший расклад» восстановления после эпидемии нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подготовила материал, в котором рассказала об опыте разных стран, которые постепенно начали выходить из карантина.