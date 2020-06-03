 

Саакашвили вышел из себя из-за вопроса о результатах работы на новом посту

03.06.2020, 15:53, Новости дня

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос украинского бизнесмена, спросившего его о результатах деятельности на посту главы Национального совета реформ Украины.

Инцидент произошел в рамках онлайн-встречи Саакашвили, которая транслировалась на одном из каналов на портале YouTube, передает ТАСС.

Один из участников встречи прислал Саакашвили вопрос о сроках появления его достижений на новом посту. «А когда будут дела конкретные?» – прочитал вопрос Саакашвили.

«Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить): «Мы так надеялись, а он разочаровал». А может, вы сами пошевелитесь?» – вспылил в ответ Саакашвили, информирует РИА ФАН.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. При этом он заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы.

В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций». 



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