 

Тимур Еремеев решает конфликты в семье только посредством диалога

03.06.2020, 15:53, Разное

Актёр Тимур Еремеев в откровенном интервью пояснил о своей семье и съемках телепередачи «На самом деле». Звезда сериала «Кухня» признался, что решает семейные конфликты только посредством диалога.
36-летний актёр, который недавно стал ведущим, заявил, что испытывает волнение перед эфирами и проявляет только искренние эмоции в телепередаче «На самом деле». По словам Еремеева, он умеет держать свои чувства под контролем, поэтому его непросто вывести из себя. С женой и дочкой он привык решать конфликты только одним способом – диалогом. Именно разговор, по мнению телеведущего, помогает сгладить претензии членов семьи друг к другу.

Отметим, что несмотря на то, что звезда сериала «Кухня» ведёт телепередачу «На самом деле» только с этой весны, Instagram-пользователи делают ему много комплиментов. Зрители довольны, что Тимур Еремеев сопереживает героям ток-шоу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Джордж и Амаль Клуни потратили 110 тысяч долларов на кукольный дом для детей

03.06 / Иван Дорн представил новый клип, снятый дизайнером “Игры престолов” и “Дэдпула”

15.04 / Врач из США негативно оценил профилактику коронавируса алкоголем

14.04 / В Москве оштрафовали 55 человек за нарушение карантина

26.03 / Винокур опасается за жизнь попавшего в больницу Лещенко и надеется на лучшее

22.05 / Мнение: СК РФ предъявил обвинения за фото Мюллера на сайте “Бессмертного полка”

06.04 / Владимир Соловьёв о жалующихся на дефицит масок россиянах: «Самим сделать было бы спокойнее»

18.05 / Мнение: Путин попросил мусульман не ходить в мечеть…

17.04 / “Развидеть хочу”: эпиляция бикини в прямом эфире возмутила Собчак

06.04 / Мнение: Книга, оправдывающая Мухамеда бин Салмана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска