Тимур Еремеев решает конфликты в семье только посредством диалога

03.06.2020, 15:53, Разное

Актёр Тимур Еремеев в откровенном интервью пояснил о своей семье и съемках телепередачи «На самом деле». Звезда сериала «Кухня» признался, что решает семейные конфликты только посредством диалога.

36-летний актёр, который недавно стал ведущим, заявил, что испытывает волнение перед эфирами и проявляет только искренние эмоции в телепередаче «На самом деле». По словам Еремеева, он умеет держать свои чувства под контролем, поэтому его непросто вывести из себя. С женой и дочкой он привык решать конфликты только одним способом – диалогом. Именно разговор, по мнению телеведущего, помогает сгладить претензии членов семьи друг к другу.

Отметим, что несмотря на то, что звезда сериала «Кухня» ведёт телепередачу «На самом деле» только с этой весны, Instagram-пользователи делают ему много комплиментов. Зрители довольны, что Тимур Еремеев сопереживает героям ток-шоу.