Путин согласился на предложение российского дизайнера о спортивной одежде

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03.06.2020, 15:53, Новости дня

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин предложил сшить для президента Владимира Путина индивидуальный комплект спортивной одежды коллекции Putin Team.

На президентском совещании о ситуации в легкой промышленности директор ООО «Юниформ Ателье» Дмитрий Шишкин рассказал, что его предприятие производит профессиональную спортивную экипировку и горнолыжные коллекции одежды, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2019 году компания представила коллекцию Putin Team с целью популяризации отечественной продукции.

«Я бы очень хотел вам предложить отшить для вас индивидуальный комплект этой коллекции. Вы как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, по достоинству оцените и, тем самым, поддержите нас, отечественного производителя», – добавил Шишкин.

«Спасибо большое за предложение, будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь», – ответил Путин.

В октябре 2019 года в Москве на Большой Дмитровке представили коллекцию одежды, созданную компанией Aizel и общественным движением Putin Team по мотивам советских мультфильмов. 



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