В Германии ввели наивысший уровень погодной опасности

03.06.2020, 15:48, Новости дня

Метеопредупреждение об ухудшении погоды вплоть до наивысшей четвертой степени вынесено в Германии – на западе страны ожидаются грозы, сообщили в Германской метеослужбе DWD.

В отдельных регионах федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Саар степень угрозы «красная», соответственно – третья и четвертая (наивысшая), передает РИА «Новости» сообщение метеослужбы.

Уточняется, что в западных регионах страны со среды ожидаются грозы с порывами ветра до 70 км в час. Причиной ухудшения погоды стал циклон «Юлиана».

Осенью 2017 года на Германию обрушился штормовой циклон, который стал причиной гибели семи человек. В стране частично прекращалось железнодорожное сообщение.