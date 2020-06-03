Путин потребовал от главы МЧС доклад о ситуации с разливом топлива в Норильске

03.06.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить о ситуации в Норильске Красноярского края, где произошел разлив топлива в реку.

В среду президент проводит совещание по ликвидации разлива топлива в Красноярском крае, передает РИА «Новости».

Зиничев сообщил, что причиной разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива в Норильске стало проседание свай фундамента, передает ТАСС.

При этом, указал он, информация о ЧП поступила в МЧС только спустя два дня, 31 мая.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ взяла под особый контроль проверку, которая проводится из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо частично попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Возбуждено уголовное дело, руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск для оценки ущерба.