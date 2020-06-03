Скандалы: Деньги под ковриком для свидетеля

03.06.2020, 15:45, Разное

Как фигурант расследования в отношении экс-сотрудников «Альфы» Андрея Воскресенского пытался получить нужные показания

Как стало известно “Ъ”, на днях Пресненский суд Москвы арестовал поставщика горюче-смазочных материалов Михаила Тарасова и Ирину Веселову. Последняя является супругой Андрея Воскресенского, который, по версии следственных органов, совместно с бывшими сотрудниками спецподразделения ФСБ «Альфа» участвовал в убийствах бизнесменов и сейчас находится под арестом. Господин Тарасов и госпожа Веселова, по данным правоохранителей, попытались подкупить свидетеля по делу об убийствах, чтобы дать возможность господину Воскресенскому избежать уголовной ответственности. Сами они претензии следствия отвергают, а арест будут обжаловать.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний) первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило 27 мая этого года в отношении специалиста по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андрея Воскресенского, его супруги Ирины Веселовой и поставщика ГСМ, в том числе для нужд ФСБ, Михаила Тарасова.

По версии следствия, в январе этого года господин Воскресенский, который проходит по делу об убийствах бизнесменов в начале 2000-х и находится следственном изоляторе «Матросская Тишина», узнал, что один из свидетелей по делу, некий господин Ульянкин из Серпухова, имеет обширную информацию о преступлениях, которые вменяются Следственным комитетом России самому арестованному, а также бывшим сотрудникам спецподразделения ФСБ «Альфа» Борису Чукаеву и Александру Чуканову.

Чтобы избежать уголовной ответственности, господин Воскресенский, по версии следствия, решил подкупить свидетеля, чтобы тот дал на следствии и затем в суде ложные показания в пользу обвиняемого.

К осуществлению своего замысла, по материалам дела, подследственный привлек свою супругу Ирину Веселову и Михаила Тарасова: они должны были договориться с господином Ульянкиным. Переговоры со свидетелем о размере вознаграждения затянулись до конца мая, причем проходили они под контролем оперативников, поскольку господин Ульянкин о сделанном ему предложении сообщил правоохранительным органам. В итоге стороны остановились на 30 тыс. руб. Получив эту сумму от госпожи Веселовой, говорится в материалах дела, господин Тарасов 27 мая приехал к свидетелю домой в Серпухов и положил деньги под коврик перед дверью в квартиру господина Ульянкина. После этого его сразу задержали. На следующий день была задержана и Ирина Веселова. Обоим было предъявлено обвинение в подкупе свидетеля, которое относится к категории тяжких преступлений.

Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте обвиняемых. Оба, по словам адвоката Олега Колотушкина, представляющего интересы одного из фигурантов, вину в инкриминируемом им преступлении не признали. В свою очередь, представитель следствия, указал, что за вменяемое задержанным преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более трех лет, а также отметил, что обвиняемые хорошо осведомлены о месте жительства и данных свидетеля и его близких родственников и поэтому, оставаясь на свободе, могут «оказать на них давление, либо совершить в их отношении противоправные действия».

Защита обвиняемых, напротив, настаивала на любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы, Однако суд принял сторону следствия и арестовал обвиняемых на два месяца.

Андрея Воскресенского, известного в определенных кругах под прозвищем Хромой, а также бывшего капитана «Альфы», ветерана Афганистана и участника чеченских кампаний Бориса Чукаева и прапорщика того же спецподразделения Александра Чуканова сыщики задержали в декабре прошлого года.

По версии следствия, господа Чукаев, Чуканов и Воскресенский на протяжении нескольких лет занимались убийствами и похищениями бизнесменов.

При этом, считает следствие, используя навыки, полученные в «Альфе», спецназовцы умело заметали следы: люди просто бесследно пропадали в центре Москвы.

Следствие считает бывшего капитана «Альфы» организатором преступлений, а остальных — исполнителями.

Им, в частности, инкриминируют покушение на жизнь владельца банка «Метрополь» Айдара Котюжанского, совершенное в январе 2001 года на Ленинградском проспекте путем подрыва автомашины банкира. Кроме того, им вменяют убийство владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина: по материалам дела, в ноябре 2008 года он встретился с «альфовцами», после чего ни предпринимателя, ни его водителя никто не видел. Также следствие приписывает фигурантам убийство в мае 2012 года главы департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Александра Васильева.

Юрий Сенаторов