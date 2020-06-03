 

Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

03.06.2020, 15:40, Новости дня

Минздрав РФ утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства. Он разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта. Также в методических рекомендациях описан ряд необычных симптомов, характерных для коронавируса.

Одним из первых признаков заражения COVID-19 может быть сыпь. К такому выводу специалисты пришли, исходя из анализа накапливающихся описаний клинических наблюдений кожных поражений у больных коронавирусом.

В методических рекомендациях также указано, что может свидетельствовать о заражении ковидом пожилого человека. В числе первых симптомов не обязательны лихорадка, кашель и одышка. Например, у человека может появиться делирий (бред), конъюнктивит, тахикардия. Кроме того, у инфицированных фиксируются падения.

Минздрав указал в методических рекомендациях, что для профилактики коронавируса рассматривается уже известное нам средство гидроксихлорохин. Если его нет, то можно использовать мефлохин.

Ранее испанские врачи описали возможный симптом коронавирусной инфекции. Он маскируется под обморожение и чаще всего встречается у детей и молодежи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / В Дом-музей Волконских переданы семейные иконы декабриста Никиты Муравьева

06.05 / Китай поставил в Россию 158 млн медицинских масок

27.03 / Коронавирус в США. Количество заболевших превысило 100 тыс.

02.04 / “Это война”. В Минздраве анонсировали ужесточение карантина в Украине

22.04 / Просроченные на 15 лет аппараты ИВЛ поставили в больницу Владимира

17.04 / Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

31.05 / У экипажа Crew Dragon проблемы со связью с Землей

23.05 / Эксперт: Сроки проведения голосования по поправкам к Конституции выходят на первый план

07.04 / Коронавирус и религия 

16.05 / Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на снимках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска