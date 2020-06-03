Появились рендеры преемника Lada Largus

03.06.2020, 15:31, Новости дня

Французский автогигант Renault планируется выпустить в конце текущего месяца новый автомобиль, который позиционируют в качестве преемника для LADA Largus.

Вместе с тем отечественные художники уже предложили серию рендеров, раскрывающих вероятный дизайн кузова автомобиля. В свою очередь, актуальное поколение LADA Largus представляет собой более индивидуальную модификацию универсала Dacia Logan MCV. Французские дизайнеры намерены максимально заинтересовать публику современным дизайном с расширенными опциями.

Более того, новинка обзаведется просторным салоном и улучшенными параметрами безопасности. По рендерам можно увидеть светодиодную оптику новой формы, отличающуюся от предшествующего поколения универсала.