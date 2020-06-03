 

Продажи автомобилей Volvo по всему миру снизились на 25%

03.06.2020, 15:31, Новости дня

Шведская компания Volvo в прошлом месяце показала падения продаж на четверть на мировом рынке.

В свою очередь, автомобили Volvo за май продали в количестве 44,8 тысяч экземпляров, что на 25,5% меньше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Кроме того, за период с января по май 2020 года количество продаж достигло 208,5 тысяч сделок, что на четверть меньше, чем годом ранее. Наибольший спрос замечен в Китае, где реализовали в мае порядка  15,1 тысяч машин.

Что касается американского рынка, то здесь обстановка более сложная и Volvo продали в мае лишь 9,5 тысяч машин с падением на 2,5%. За первые 5 месяцев на рынке США продали около 32,8 тысяч автомобилей марки Volvo с падением на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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