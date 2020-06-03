 

В Германии назвали условие присоединения РФ к G7

03.06.2020, 15:30, Новости дня

Изменение формата G7 возможно только в случае единогласного одобрения соответствующего решения всеми участниками клуба, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Зайберт заявил, что в данный момент ожидается информация со стороны США, «которые в этом году являются принимающей стороной, о том, когда, где и как саммит должен пройти», передает ТАСС.

«Что касается формата, то приглашение гостей на G7 уже является традицией. Это всегда дело председательствующей страны», – отметил он.

Представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что изменение формата G7 возможно «только в случае единогласного решения Группы семи».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп отложил саммит, заявив о намерении пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Власти Великобритании и Канады выступили против участия РФ в саммите. Франция призвала решать этот вопрос совместно.

При этом Трамп уже сообщил российскому президенту Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате.



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