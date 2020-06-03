 

Путин заявил о возвращении РФ к нормальной торговой жизни

03.06.2020, 15:30, Новости дня

Торговая жизнь РФ возвращается к нормальному уровню, однако спрос необходимо дополнительно поддержать, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании по ситуации в легкой промышленности.

Глава государства отметил, что из-за вынужденных ограничений продажи продукции легкой промышленности упали, по некоторым направлениям в особенности, передает РИА «Новости».  

«Сейчас регионы, вся страна, постепенно возвращаются к нормальной деловой жизни, открываются торговые центры, магазины. Однако, как минимум, на этапе восстановления отрасли необходимо дополнительно поддержать спрос», – сказал Путин.

Президент поручил увеличить финансирование льняного производства, чтобы в РФ была современная, конкурентоспособная отрасль.

Путин напомнил, что с 2020 года запущена пятилетняя программа поддержки производства льняных изделий. По его мнению, развитие льняного производства – «это не только дань традициям, это прежде всего новые возможности для развития импортозамещения».

«Я прошу профильные ведомства обеспечить выполнение комплексной программы и в ходе ее реализации предусмотреть увеличение финансирования по этому направлению», – призвал глава государства.

Ранее Путин счел своевременным и справедливым введение ограничений на закупки компаниями с госучастием импортных товаров легкой промышленности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Журналистов CNN задержали в прямом эфире в Миннеаполисе

13.05 / Эксперт: Можно сказать, что в каждом регионе мы имеем дело с двумя коронавирусами

25.04 / Заседание G20 не состоялось из-за разногласий Китая и США по ВОЗ

06.04 / Трамп скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США

08.05 / Чехия объяснила усиление мер безопасности в посольстве в Москве

14.05 / Попова заявила об остановке роста заболеваемости коронавирусом в России

15.04 / Жительница Чечни попросила Кадырова помочь ей с продуктами, а потом извинялась за это по телевидению

14.05 / На Южном Урале установилась стабильно жаркая погода

07.05 / ВВС Ливийской национальной армии нанесли удары по турецкому штабу в Мисурате

11.05 / Путин сравнил ситуацию в России и других странах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска