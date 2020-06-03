 

Ученые: Коронавирус не остановит жаркая погода

03.06.2020, 15:30, Разное

Ученые выяснили, что жаркая погода не остановит распространение коронавируса. Такое заявление сделал директор Национального института здоровья США (National Institutes of Health) Фрэнсис Коллинз (Francis Sellers Collins).
По словам генетика, получившего известность благодаря руководству проекта по расшифровке генома человека, пандемия COVID-19 вряд ли пойдет на убыль летом. Изучив исследование ученых Экологического института в Принстоне, которые выяснили, что по сравнению с другими вирусами, SARS-CoV-2 намного устойчивее к высокой температуре воздуха, Фрэнсис Коллинз сообщил, что коронавирус остановит только вакцина.

Отметим, что исследование ученых из Принстона было опубликовано в журнале Science. Специалисты обнаружили, что распространение COVID-19 не уменьшится при жаркой погоде. Основной фактор, который поспособствует развитию пандемии как летом, так и осенью 2020 года – это отсутствие у людей иммунитета к SARS-CoV-2.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Мнение: О проигранной битве коронавирусу

18.04 / Хаматова о травле: Показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать правду

16.04 / “Годовые кольца” зубов могут рассказать об образе жизни и болезнях человека

12.05 / В Уфе произошла массовая авария

02.04 / Наталья Подольская назвала Владимира Преснякова “бабником, ловеласом и пьяницей”

03.06 / Скандалы: Самый богатый депутат Мосгордумы оказался богаче, чем о нем думали

30.03 / Джиган в прямом эфире Насти Ивлеевой оставил оскорбительный комментарий

11.05 / Личное: Всё развалилось!

28.04 / Осложнения кори, о которых почти никто не знает

14.05 / В Златоусте прокуратура проверит городскую больницу после жалобы пациентки на антисанитарные условия пребывания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска