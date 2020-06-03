Ученые: Коронавирус не остановит жаркая погода

03.06.2020, 15:30, Разное

Ученые выяснили, что жаркая погода не остановит распространение коронавируса. Такое заявление сделал директор Национального института здоровья США (National Institutes of Health) Фрэнсис Коллинз (Francis Sellers Collins).

По словам генетика, получившего известность благодаря руководству проекта по расшифровке генома человека, пандемия COVID-19 вряд ли пойдет на убыль летом. Изучив исследование ученых Экологического института в Принстоне, которые выяснили, что по сравнению с другими вирусами, SARS-CoV-2 намного устойчивее к высокой температуре воздуха, Фрэнсис Коллинз сообщил, что коронавирус остановит только вакцина.

Отметим, что исследование ученых из Принстона было опубликовано в журнале Science. Специалисты обнаружили, что распространение COVID-19 не уменьшится при жаркой погоде. Основной фактор, который поспособствует развитию пандемии как летом, так и осенью 2020 года – это отсутствие у людей иммунитета к SARS-CoV-2.