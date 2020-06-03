Глава МИД Украины обсудил в Германии конфликт на востоке страны и Крым

03.06.2020, 15:20, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе однодневного визита в Берлин обсудил с представителями руководства Германии продолжающийся конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, отношения Киева с НАТО, а также вопрос аннексированного Россией Крыма.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Кулеба и его германский коллега Хайко Маас сообщили, что они договорились ускорить реализацию договоренностей, достигнутых в Париже в декабре в ходе переговоров в «нормандском формате» – дипломатическом процессе с участием Украины, России, Германии и Франции по прекращению боевых действий на востоке Украины.

Маас также заявил, что Германия будет и дальше поддерживать Украину в Европейском Союзе и контакты Киева с НАТО.

Глава германской дипломатии подчеркнул важность прекращения боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины, отдельные районы которых находятся под контролем поддерживаемых Москвой сепаратистов с апреля 2014 года.