Боярский назвал причины своего изможденного вида

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03.06.2020, 15:18, Разное

Во время пандемии коронавируса звезда находится на самоизоляции. Как только объявили период нерабочих дней, он уехал вместе с семьей на дачу в Ленинградскую область: играет с внуками, общается с соседями – благодать, одним словом.

Накануне Михаил Боярский впервые за долгое время показался на публике. Он записал видеообращение в поддержку музыкантов, которые собирают деньги на лечение двоих детей с редким генетическим отклонением.

Многих напугал внешний вид артиста. Некоторые посчитали, что исполнитель роли Д’Артаньяна стал похож на Кощея Бессмертного: лицо осунулось, глаза скрылись, волосы на голове практически исчезли. В старике на кадрах сложно было узнать любимца советских женщин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2018 в 5:29 PST

Журналисты решили узнать, все ли хорошо со здоровьем Михаила Боярского. В беседе с прессой актер заявил, что дела у него идут прекрасно. 71-летний артист добавил, что уже давно не смотрелся в зеркало, потому что внешний вид для него сейчас не имеет значения. Он подтвердил, что находится на даче с семьей.



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