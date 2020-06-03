 

В России вырос прожиточный минимум

03.06.2020, 15:18, Разное

В проекте приказа Министерства труда указывается, что в I квартале 2020 года минимальный уровень дохода увеличился на 2,2% по сравнению с IV кварталом прошлого года. Прожиточный минимум на душу населения составляет 10 843 рубля.

Для трудоспособных граждан уровень дохода теперь должен быть не меньше 11 731 рубля, для пенсионеров – не меньше 8 944 рубля. Величина прожиточного минимума для детей в России составляет 10 721 рубля.

Отметим, минимальный доход рассчитывается на основании потребительской корзины. Как сообщает Росстат, стоимость продуктов питания на душу населения увеличилась этом квартале на 2,6%.

Больше всего подорожали огурцы. Цены на этот продукт выросли на 62%. Стоимость помидоров увеличилась на 51,5%. Далее идут виноград и репчатый лук – на 26,3% и 11,9% соответственно, передает агентство “Интерфакс”.

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Публикация от Администрация города Сарапула (@ps.sarapul) 19 Май 2020 в 6:02 PDT

Ранее “Дни.ру” написали, что Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем чтении. В обновленном документе будет закреплено положение о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, в документе пропишут обязательную индексацию пенсий, соцвыплат и пособий.



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