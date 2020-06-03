В Госдуме отреагировали на оскорбление Навальным ветерана ВОВ

03.06.2020, 15:16, Новости дня

«Свой монолог Навальный должен произнести перед зеркалом. Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. Так он прокомментировал оскорбительные высказывания блогера Алексея Навального в адрес ветерана за то, что тот снялся в ролике, где известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию.

«Действия Навального неприемлемы. Он примерил на себя мантию судьи, поэтому хочется задать вопрос: «А судьи кто?». Кто этот человек, который ветерана Великой Отечественной войны обзывает «холуем» и «предателем?», – сказал первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Ответ простой: это мнимый «судья» и тот самый персонаж, чьи сторонники пытались опорочить народную акцию «Бессмертный полк онлайн», вывешивая фото нацистских преступников», – отметил Красов.

«Но после провала той акции Навальный продолжил глумиться и дошел до оскорблений в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Мне кажется, свой монолог Навальный должен произнести перед зеркалом. Потому что именно он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран, который вместе с тысячами других наших предков принес свободу странам бывшего СССР и Европы», – подчеркнул депутат.

В свою очередь политолог Анна Федорова сочла поступок Навального мерзким.

«Очень трудно оценить его заявления цензурными словами. Я не знаю, кто еще способен на такое. Но выяснилось, что Навальный способен. Он неоднократно показывал, что для него абсолютно неважно то, что имеет огромное значение для любого нормального человека. Понятно, что Навальный пытается использовать в своей игре любые методы, но направлять оскорбительный спич в адрес ветерана Великой Отечественной – это мерзкий поступок», – резюмировала Федорова.

Такой же точки зрения придерживается и руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Никогда ничего не писала про Навального. Но в этой ситуации молчать не могу. Это мерзко. Просто мерзко. Оскорбить ветерана Великой Отечественной войны ради собственного пиара может только свинья и подлец», – написала Амельченкова в Facebook.

Она напомнила, что со стороны Навального «такое происходит не впервые». «Достаточно вспомнить, что его сторонники загружали на сайт «Бессмертного полка-онлайн» фашистов и предателей и сейчас обвиняются по статье реабилитации нацизма. Становится понятно, что это системная полноценная кампания по разрушению исторической памяти. Это «власовцы» современного общества. Противно жить с такими людьми в одной стране», – добавила она.

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко.

Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.