В Раде раскрыли новые коррупционные схемы украинских политиков

03.06.2020, 15:16, Новости дня

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) новые предположительные доказательства причастности к коррупции в Киеве высокопоставленных чиновников и политиков.

Лерос принес в офис НАБУ флешку с данными, которые, по его словам, были скопированы с компьютера экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, передает РИА «Новости».

«На этой флешке – все доказательства того, что я сказал: схемы города Киева, как распределяются эти деньги, кому они «заходят», какие компании несут ответственность, кто из ключевых чиновников отвечает за подобные схемы и кто в итоге будет нести ответственность. Это десятки компаний, это десятки топ-чиновников, это огромные многомиллиардные бюджеты, которые заходили в город Киев», – сказал Лерос.

По его словам, он передал правоохранителям и журналистам «десятки гигабайт и тысячи документов».

Кроме Комарницкого к коррупционным схемам в Киеве причастны, по словам Лероса, причастны руководитель Офиса президента Андрей Ермак и народный депутат фракции Слуга народа Николай Тищенко.

«Главный герой и организатор схем – Денис Комарницкий, его крыша – народный депутат Николай Тищенко и его кум Ермак, которому он носит коробки на Банковую из авто Комарницкого, ее исполнители – депутаты, чиновники, родственники и кумовья», – написал депутат в Facebook.

В марте депутат фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи в соцсети, на которых человек, похожий на брата главы офиса президента Дениса Ермака, предлагает «устроить» определенных людей на должности в органах власти. Андрей Ермак позже заявил, что собирается подать заявления по поводу публикации видео в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Впоследствии его переквалифицировали на «мошенничество».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дело о видеозаписях с участием брата главы офиса президента Андрея Ермака «пустым». По его мнению, эти записи сделаны для шантажа лично главы государства.