 

В Раде раскрыли новые коррупционные схемы украинских политиков

03.06.2020, 15:16, Новости дня

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) новые предположительные доказательства причастности к коррупции в Киеве высокопоставленных чиновников и политиков.

Лерос принес в офис НАБУ флешку с данными, которые, по его словам, были скопированы с компьютера экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, передает РИА «Новости». 

«На этой флешке – все доказательства того, что я сказал: схемы города Киева, как распределяются эти деньги, кому они «заходят», какие компании несут ответственность, кто из ключевых чиновников отвечает за подобные схемы и кто в итоге будет нести ответственность. Это десятки компаний, это десятки топ-чиновников, это огромные многомиллиардные бюджеты, которые заходили в город Киев», – сказал Лерос. 

По его словам, он передал правоохранителям и журналистам «десятки гигабайт и тысячи документов».

Кроме Комарницкого к коррупционным схемам в Киеве причастны, по словам Лероса, причастны руководитель Офиса президента Андрей Ермак и народный депутат фракции Слуга народа Николай Тищенко.

«Главный герой и организатор схем – Денис Комарницкий, его крыша – народный депутат Николай Тищенко и его кум Ермак, которому он носит коробки на Банковую из авто Комарницкого, ее исполнители – депутаты, чиновники, родственники и кумовья», – написал депутат в Facebook.

В марте депутат фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи в соцсети, на которых человек, похожий на брата главы офиса президента Дениса Ермака, предлагает «устроить» определенных людей на должности в органах власти. Андрей Ермак позже заявил, что собирается подать заявления по поводу публикации видео в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Впоследствии его переквалифицировали на «мошенничество».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дело о видеозаписях с участием брата главы офиса президента Андрея Ермака «пустым». По его мнению, эти записи сделаны для шантажа лично главы государства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Песков не исключил оценки работы губернаторов Путиным после победы над коронавирусом

29.04 / На Донбассе погиб украинский военный

12.04 / В Италии зафиксирован самый низкий рост числа жертв коронавируса за три недели

12.05 / Екатерина Климова рассказала о предках – таборных цыганах и встрече с отцом после тюрьмы

26.03 / Расследование дела против главы «Аум Синрике» в РФ завершено

31.03 / Ярославский “Локомотив” не будет продлевать контракты сразу с двумя возрастными игроками

01.05 / ВОЗ ждет от Китая приглашения к участию в исследовании происхождения коронавируса

26.05 / Россия «провела работу» с США после публикации о победе во Второй мировой

21.04 / 10 городов мира с самым высоким ростом цен на недвижимость

29.04 / Топ-10 городов США, население которых получит финансовую помощь во время эпидемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска