Минздрав назвал первые симптомы коронавируса

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03.06.2020, 15:16, Новости дня

Первыми симптомами коронавируса могут быть поражения кожи, в частности сыпь, говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России.

«Анализ накапливающихся в литературе описаний клинических наблюдений кожных сыпей у больных COVID19 инфекцией, а также собственный опыт продолжающегося динамического наблюдения наших соотечественников, страдающих этим вирусным заболеванием, позволяет прийти к выводу, что поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В апреле завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев заявил, что симптомами коронавирусной инфекции могут оказаться кожная сыпь и проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.



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