Минздрав назвал первые симптомы коронавируса
03.06.2020, 15:16, Новости дня
Первыми симптомами коронавируса могут быть поражения кожи, в частности сыпь, говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России.
«Анализ накапливающихся в литературе описаний клинических наблюдений кожных сыпей у больных COVID19 инфекцией, а также собственный опыт продолжающегося динамического наблюдения наших соотечественников, страдающих этим вирусным заболеванием, позволяет прийти к выводу, что поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В апреле завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев заявил, что симптомами коронавирусной инфекции могут оказаться кожная сыпь и проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет