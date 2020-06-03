Прокуратура требует до 15 лет тюрьмы для сторонников Мальцева, которые якобы планировали поджечь сено на Манежной площади

03.06.2020, 15:15, Новости дня

Прокуратура просит суд дать от 8 до 15 лет колонии строгого режима Юрию Корному, Андрею Толкачеву и Андрею Кепте, сторонникам запрещенного в России движения “Артподготовка” Вячеслава Мальцева. Об этом пишет “ОВД-Инфо” со ссылкой на адвоката Анастасию Саморукову. Суд над сторонниками “Артподготовки” проходит во Втором Западном окружном военном суде.

15 лет лишения свободы и штраф в 100 тыс. рублей запросили для Андрея Толкачева и Юрия Корного, на 8 лет предлагают посадить Андрея Кепте. Всех троих обвиняют в участии в террористическом сообществе, Кепте и Корному также вменяют теракт, совершенный группой лиц, а Толкачеву подготовку к теракту: он якобы передал Корному и Кепте бензин.

Речь идет о так называемом деле “о поджоге сена”: по версии следствия, 5 ноября сторонники Мальцева планировали поджечь декорации, которые остались на Манежной площади в центре Москвы после гастрономического фестиваля “Золотая осень”, а также мусор, сложенный рядом с Красной площадью в Москве. Затем они, по утверждению следствия, якобы планировали уничтожить несколько опор ЛЭП. Ранее следствие также утверждало, что все это члены “Артподготовки” собирались снимать на видео “с последующей съемкой и демонстрацией в интернете и попыткой предъявления неправовых и незаконных требований к руководству РФ”.

Сено в итоге на Манежной так и не было подожжено, с опорами ЛЭП также ничего не случилось. Защита Толкачева ранее подчеркивала, что он вину в подготовке теракта не признает и считает, что его задержали незаконно. Корному в СИЗО стало плохо: он страдал от защемления нерва в тазобедренного сустава, но жаловался, что в лечении администрация тюрьмы ему отказывает.

Преследования участников “Артподготовки” начались в России в начале ноября 2017 года. Российские спецслужбы обратили внимания на объявления Мальцева в Сети о “революции”, которая должна была состояться 5 ноября 2017 года, и посчитала их призывами к организации терактов и беспорядков, а также к свержению режима Владимира Путина. В нескольких городах России в ноябре были задержаны более 500 человек, которые вышли на улицы 5 ноября. В том числе случайные прохожие и школьники, которых приняли за членов “деструктивной организации”.

Всего, по данным ОВД-Инфо, по следам “революции” в 10 городах возбудили дела в отношении как минимум 35 человек, в том числе по террористическим статьям. Движение “Артподготовка” осенью того же 2017 года в России признали экстремистским.

Мальцев в 2017 году в интервью “Настоящему Времени” говорил, что его “обвиняют в каком-то терроризме в связи с тем, что кто-то хотел поджечь на Манежной площади мусор”.

“Обычный мусор и сено – и это признали террористическим актом”, – подчеркнул он.

Сам Мальцев еще в июне 2017 года уехал из России. В России на него заведено уголовное дело по ч.1 ст. 280 УК РФ (“Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности”), его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

После его отъезда ФСБ пыталась связать с Мальцевым деятельность еще нескольких “экстремистских” сообществ, в частности “Протестной Москвы” и “Сети”, а также отдельных активистов.