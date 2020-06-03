 

Рита Дакота вспомнила, как едва не стала жертвой маньяка

03.06.2020, 15:09, Разное

Певица и композитор Рита Дакота вспомнила неприятную историю из личной жизни. В своем Instagram-аккаунте исполнительница рассказала, как едва не стала жертвой маньяка.
30-летняя певица решила вновь поиграть с поклонниками в игру «10 фактов обо мне». Рита Дакота сообщила, что в прошлый раз подписчики её моментально рассекретили, назвав два неверных пункта. Кроме этого, многих фолловеров заинтересовал факт того, что исполнительница чуть не стала жертвой серийного убийцы. Певица призналась, что вместе со своей мамой Светланой Герасимович неоднократно получала приглашение зайти в гости к маньяку, который жил в соседнем доме. По словам Риты Дакоты, житель заливал своих жертв в колодцах бетоном.

Отметим, что неприятная история из личной жизни певицы шокировала её поклонников. Большая часть Instagram-подписчиков полагали, что факт того, что их кумир едва не стала серийного убийцы – ложь.



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