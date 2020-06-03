Швеция пожалела, что не ввела карантин

03.06.2020, 15:08, Новости дня

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что в стране нужно было вводить карантин, так как смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», – передает его слова РИА «Новости».

Тегнелл добавил, что Швеция должна была дополнить ограничения другими мерами. Он признал, что в стране произошло слишком много преждевременных смертей, которые можно было предотвратить.

Однако вводить все меры сразу, как это сделали другие страны, он считает неверным подходом – это, по его словам, не позволяет понять их эффективность.

«Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью», – заключил Тегнелл.

В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times также написала, что экономике Швеции не помог отказ от карантина.

Бывшие шведские политики заявили, что пассивная реакция Швеции на пандемию во многом объясняется отсутствием у Стокгольма полноценного опыта участия во Второй мировой войне.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Швеция «сыграла в рулетку» с коронавирусом.