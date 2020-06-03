 

С 5 июня в Украине запустят внутренние авиаперелеты и могут открыть кафе

03.06.2020, 15:06, Новости дня

В Украине с 5 июня запустятся внутренние авиаперелеты, а с 15 июня – заграничное авиасообщение. Об этом 3 июня во время заседания Кабинета Министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений. Конечно, все правила по дистанции, дезинфекции должны соблюдаться. Я вижу, что у нас по этому вопросу есть нормальный диалог с бизнесом, и уверен, что препятствий не будет”, – отметил он.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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