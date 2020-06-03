 

США обеспокоены задержанием украинского военного силами России

03.06.2020, 15:06, Новости дня

Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность сообщениями СМИ о задержании военнослужащего ВСУ российскими гражданами на территории Украины, об этом дипломатическая миссия сделала заявление в Twitter.

“Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию Крыма и остановить агрессию на Донбассе”, – отмечается в сообщении посольства.

We are disturbed by recent media reports that a member of the Ukrainian military was detained by Russian forces on sovereign Ukrainian territory. Russia must cease its unlawful occupation of Crimea and halt its aggression in the Donbas. #CrimeaIsUkraine

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 3, 2020

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Евгений Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы, сообщили в Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины. 

Начальник пресс-службы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Валентин Шевченко рассказал, что место, где предположительно похитили Добринского, находится примерно в 1 км от Крыма. Вместе с ним службу несли еще несколько украинских военных.

Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня. Оккупационные власти заявили, что военнослужащий был задержан якобы за незаконное пересечение границы, против него открыли уголовное дело. Десантник, утверждают в ФСБ, был в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел “вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим”.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ заявило, что информация об алкогольном опьянении Добринского является фейком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Осужден призывавший вступать в ИГ дагестанский блогер

26.03 / Российские медики в Италии и «коронавирусная» пропаганда

24.04 / На заседание финансового комитета пригласили представителей МВФ. Нардепов интересует, если ли связь между “антиколомойским” законом и траншем

02.05 / Случайный очевидец снял на видео задержание со стрельбой в Кисловодске

30.04 / В Кузбассе в тестовом режиме запускают платформу для электронных пропусков

03.05 / Городской голова Черкасс Бондаренко: Центральная власть сегодня боится мэров

29.04 / В Киево-Печерской лавре увеличилось число больных COVID-19

06.05 / Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

27.04 / Эксперт: Поправки к Конституции обяжут власти помогать уязвимым категориям населения

21.04 / Нефть падает. Июньские фьючерсы Brent торговали дешевле $18 за баррель, WTI стоила меньше $8

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска