 

Минпромторг предложил потратить на резерв средств индивидуальной защиты 15 млрд рублей

03.06.2020, 14:53, Новости дня

В РФ необходимо создать резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму до 15 млрд рублей, сообщил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по легкой промышленности с президентом Владимиром Путиным.

«Мы проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином, и мы считаем возможным заложить номенклатуру до 15 млрд рублей – это и маски, защитные костюмы и респираторы, и помимо этого считаем возможным включить в этот перечень многоразовые очки, перчатки и антисептики», – передает его слова ТАСС.

Путин дал Мантурову поручение поддерживать в постоянном работоспособном состоянии резерв СИЗ.

«Согласен с необходимостью закладывать в Росрезерв необходимые средства индивидуальной защиты», – сказал он.

Министр Михаил Мурашко на совещании заявил, что резерв защитных костюмов в РФ увеличился в 15 раз, а доля медицинских изделий отечественного производства достигла 91%, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что ситуация на начальном этапе эпидемии коронавирусной инфекции продемонстрировала необходимость скорректировать подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей.



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