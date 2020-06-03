Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

03.06.2020, 14:53, Новости дня

Минздрав РФ утвердил седьмую версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в которой расширил список препаратов для лечения вирус-положительных пациентов.

Документ был разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта, передает ТАСС.

В новой версии значительно переработаны и расширены все разделы. В частности, представлены новые схемы лечения с применением новейших лекарственных препаратов.

Так, в рекомендациях указывается, что «значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт все же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма».

Кроме того, Минздрав включил в препарат «Фавипиравир» в перечень лекарств, применяемых при коронавирусе.

Также туда вошли мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир.

Среди препаратов упреждающей противовоспалительной терапии – тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитониб, тофацитиниб.

Ранее сообщалось, что первый в РФ препарат против COVID-19 – «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» – получил одобрение Минздрава и стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19.

По итогам первого этапа, эффективность медикамента составила выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. В июне в российские больницы планируется поставить 60 тыс. курсов «Авифавира».

При этом в конце мая сообщалось, что Минздрав взял на контроль вопрос безопасности гидроксихлорохина при коронавирусе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.