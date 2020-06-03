Торжественный парад в честь дня рождения Елизаветы II состоится, но нарушит все традиции

03.06.2020, 14:50, Разное

В этом году королеве Елизавете II исполнилось 94 года. И впервые за последние 260 лет в истории британской империи правящий монарх не отмечал свой день рождения. Из-за пандемии коронавируса были отменены торжественный прием для семьи и салюты в честь королевы. Однако все же какие-то традиции в стране решили соблюсти.

Свой день рождения Елизавета II по традиции отмечает дважды. 21 апреля – тот день, когда Ее Величество появилась на свет, – она проводит в кругу родных и близких. Он-то и прошел неприлично скромно в этом году. Но есть еще и так называемый официальный день рождения, когда королеву чествуют по всей стране, а в Лондоне проходит парад Trooping the Colour.

Королева Елизавета II с семьей, 2019 год

Изначально парад планировали отменить. Об этом сообщили еще в марте, когда эпидемия в Великобритании набирала обороты. Сегодня же, когда с коронавирусной инфекцией уже научились более или менее справляться, парад решили все же провести.

Trooping the Colour состоится, как и положено, 13 июня. Масштабы торжества будут отличаться скромностью, а обычные граждане страны присутствовать на празднике не смогут. Неизвестно также, разрешат ли присоединиться к королеве ее родственникам. Однако есть и хорошие новости: будет и парад конной гвардии, который в этот раз пройдет на территории Виндзорского замка, где еще в марте обосновалась монарх с супругом, и традиционный залп салютов. Наблюдать за всем этим можно будет в режиме онлайн.

2018 год

Обычно парад продолжается несколько часов, а начинается он с торжественного появления всех членов королевской семьи перед подданными. В параде ежегодно принимают участие около 1400 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей, а тысячи людей заполняют площадь и улицы возле Букингемского дворца. Во время парада королевское семейство сначала наблюдает за всем происходящим с площади Horseguards Parade, а затем с балкона Букингемского дворца.

Примечательно, что с тех пор как Елизавета стала королевой Великобритании, то есть с 1952 года, она почти ни разу не пропустила этот парад. Исключение было сделано лишь однажды, в 1955 году, когда парад был отменен из-за железнодорожной забастовки. Традиционно Trooping the Colour проводится во вторую субботу июня.