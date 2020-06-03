Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

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03.06.2020, 14:49, Новости дня

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал сообщения в соцсетях об увольнении Анны Шафран с позиции его соведущей по утренней программе «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».

Соловьев в комментарии «Ридусу» заявил, что конфликтов с Шафран у него не было, и назвал уход своей коллеги из шоу «повышением». «Анна – великолепный журналист. Ей пора уже подумать о ведении собственных авторских программ», – сказал теле- и радиоведущий.

В соцсетях ранее разгорелись дискуссии о том, с чем могло быть связано увольнение Шафран. Некоторые вспомнили о ее конфликте с политологом Евгением Сатановским. Другие же рассказали о недавнем споре радиоведущих по вопросу цифровизации: «Соловьев был в бешенстве».

Шафран подтвердила, что ее уход из команды «Полного контакта» связан с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева. Она сообщила, что ее увольнение было его инициативой.

«Утренние эфиры на радио и работа на утреннем шоу – это прежде всего партнерство. И рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», – сказала Шафран, добавив, что она долгое время работала с Соловьевым «и благодарна ему за полученный во время этой работы богатый опыт».

Утреннее шоу «Полный контакт» выходит на радио «Вести ФМ» по вторникам, средам и четвергам.



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