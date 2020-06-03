 

Стали известны подробности переговоров с делегацией ПНС Ливии в российском МИД

03.06.2020, 14:48, Новости дня

В рамках встречи с делегацией Правительства нацсогласия Ливии в Москве обсуждалась возможность перемирия армии ПНС и Халифы Хафтара, сообщил источник в российском МИД, присутствовавший на переговорах.

Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в среду утром прибыл в Москву, где провел переговоры в российском МИД.

Источник РИА «Новости» сообщил, что в ходе встречи была озвучена российская позиция о том, что «нет военного решения (в Ливии), нужно перемирие, прекращение боевых действий и запуск политического процесса на базе решений берлинской конференции». «Главное, чтобы ливийские стороны сели за стол переговоров и решали судьбу своей страны при нашей поддержке и под эгидой ООН», – отметил источник.

При этом он добавил, что обсуждалось и предложение о возобновлении переговоров по перемирию, озвученное ранее со стороны ЛНА. В то же время стороны не стали обсуждать возможность новой встречи командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара с главой ПНС Файезом Сарраджем в Москве.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что перемирие в Ливии окончательно сорвано, ситуация в стране продолжает деградировать.

Напомним, еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Ему помогали арабы, Франция, РФ и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии. 



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