Великорецкий крестный ход отправился в путь в обход просьбы епархии

03.06.2020, 14:35, Новости дня

В Кировской области начался Великорецкий крестный ход — один из крупнейших ежегодных крестных ходов России. И самое древнее, известное, многолюдное паломничество Вятской земли. Многолюдное — не преувеличение.

В 2000-м году, когда Великорецкий крестный ход получил статус всероссийского, в путь отправилось несколько тысяч человек. С 2008-го года 150 километров от Кирова до села Великорецкое отправляется не меньше 30 тысяч богомольцев. Еще порядка 50 тысяч приезжает на место, чтобы там встретить почитаемый образ Великорецкую икону Николая Чудотворца.

Однако в этом году в условиях пандемии коронавируса Вятская епархия в лице митрополита Вятского и Слободского Марка 13 мая, то есть заранее, обратилась к верующим. Отметив, что Великорецкий крестный ход пройдет в свое время, с 3 по 8 июня, митрополит Марк уточнил, что "шествие будет совершаться с изменениями, которых требует эпидемиологическая ситуация".

А именно: Великорецкая икона святителя Николая будет перевозиться духовенством епархии на автомобиле. Отменена праздничная служба на реке Великой. Епархия также предупредила, что "организованных мест стоянок и ночлега, питания, передвижной камеры хранения, сопровождения медиков и спасателей не будет".

Отдельно владыка Марк обратился в верующим из других регионов. Он напомнил, что "в Кировской области прибывшим из других регионов необходимо пройти двухнедельный карантин в режиме самоизоляции".

Однако просьба священноначалия не возымела никакого действия: в социальных сетях появились "независимые" страницы, где истинно верующие организовывались в свой личный крестный ход. Они давали друг другу советы, как "обойти препятствие" в виде карантина, где переночевать, поесть, где, в каких селах и городах можно встретить жителей, недовольных нарушением предписаний и опасающихся за свое здоровье.

В результате, как сообщает местное издание proГород.Ру, только на торжественную литургию в Трифоновом монастыре Кирова, с которой начинается крестный ход, "пришли сотни человек. Волонтеры раздали всем медицинские маски и памятки", однако совершенно очевидно, что "дистанция на территории храма практически не соблюдается".

Далее порядка трех тысяч богомольцев с Дона, из Челябинской области, Архангельска, Удмуртии, Коми, Санкт-Петербурга ищут и находят поддержку, кров, камеры хранения, транспорт в сети.

Надо отметить, что жителям Кировской области есть чего опасаться. И чему выражать недовольство. Не исключено, что в ситуации огромного скопления людей, не соблюдающих самые элементарные санитарные нормы, в области произойдет эпидемиологическая вспышка.

А ведь до начала многотысячного паломничества, на 2 июня в регионе зарегистрировано 1979 случаев заражения коронавирусом на миллион триста человек населения. То есть примерно одна десятая процента. Из них 1013 пациентов уже выздоровели.