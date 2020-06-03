Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

03.06.2020, 14:35, Новости дня

Водители такси устроили массовую драку в московском Бирюлеве, разойтись их вынудили прибывшие полицейские. Местная жительница сняла потасовку на видео.

Эти кадры были сделаны поздним вечером 30 мая на Булатниковской улице. Судя по комментариям пользователей, таксисты не в первый раз собираются в этом месте с целью передела района. На сей раз выяснять отношения прибыли около 70 человек на 25 автомобилях.

Судя по кадрам, разогнали сыпавших угрозами и толкавших друг друга водителей стражи порядка, более того, им пришлось догонять уносивших ноги таксистов.