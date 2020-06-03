 

Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

03.06.2020, 14:35, Новости дня

Водители такси устроили массовую драку в московском Бирюлеве, разойтись их вынудили прибывшие полицейские. Местная жительница сняла потасовку на видео.

 

Эти кадры были сделаны поздним вечером 30 мая на Булатниковской улице. Судя по комментариям пользователей, таксисты не в первый раз собираются в этом месте с целью передела района. На сей раз выяснять отношения прибыли около 70 человек на 25 автомобилях.

Судя по кадрам, разогнали сыпавших угрозами и толкавших друг друга водителей стражи порядка, более того, им пришлось догонять уносивших ноги таксистов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / На защиту обманутых дольщиков решено выделить 30 млрд рублей

15.04 / Экономика: Мировой экономике не хватило нефтехранилищ

18.04 / Число вирус-положительных жителей Подмосковья достигло 3954

02.05 / Кулеба: Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине, с нетерпением жду его прибытия в Киев

21.05 / МИД заинтересовался истинными целями присутствия ВМС США в Карибском бассейне

27.03 / МВФ проведет экстренное совещание по мерам реагирования на коронавирус

27.04 / Собчак высказалась о травле Тодоренко за слова о домашнем насилии

02.06 / Трамп мобилизует армию – чтобы прекратить “беспорядки, которые распространились по всей нашей стране”

16.05 / В Крыму отреагировали на санкции Киева против научных организаций

03.04 / Россия официально приостановила рейсы по вывозу россиян из-за границы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска