 

Компания Kia представила обновленный Kia Picanto

03.06.2020, 14:30, Новости дня

Южнокорейская компания KIA презентовала новую модель KIA Picanto для рынка Европы.

В свою очередь, автомобиль прошел существенный рестайлинг, отразившийся на кузове и салоне. Кроме того, покупатели смогут приобрести версии с тремя новыми силовыми агрегатами. Покупатели смогут приобрести KIA Picanto с модернизированной решеткой радиатора, бамперами, а также стильными колесными дисками. В салоне установлен крупный 7-дюймовый экран с расширенными функциями.

Покупатели смогут приобрести модель с 1,0- и 1,2-литровыми двигателями с мощностью до 83 л.с. Новинка также появится с турбированным мотором на 99 л.с. Автомобиль оснащается автоматической коробкой передач. Продажи на европейском рынке стартуют к осени текущего года.



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