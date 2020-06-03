Компания Kia представила обновленный Kia Picanto

03.06.2020, 14:30, Новости дня

Южнокорейская компания KIA презентовала новую модель KIA Picanto для рынка Европы.

В свою очередь, автомобиль прошел существенный рестайлинг, отразившийся на кузове и салоне. Кроме того, покупатели смогут приобрести версии с тремя новыми силовыми агрегатами. Покупатели смогут приобрести KIA Picanto с модернизированной решеткой радиатора, бамперами, а также стильными колесными дисками. В салоне установлен крупный 7-дюймовый экран с расширенными функциями.

Покупатели смогут приобрести модель с 1,0- и 1,2-литровыми двигателями с мощностью до 83 л.с. Новинка также появится с турбированным мотором на 99 л.с. Автомобиль оснащается автоматической коробкой передач. Продажи на европейском рынке стартуют к осени текущего года.