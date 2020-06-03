 

Россия и Южная Корея договорились о взаимодействии в борьбе с коронавирусом

03.06.2020, 14:30, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его южнокорейский коллега Чон Се Гюн договорились о взаимодействии сторон в борьбе с новым коронавирусом, информирует пресс-служба кабинета министров.

В среду главы правительств провели телефонный разговор, «обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и предпринимаемые правительствами РФ и Республики Корея действия по преодолению последствий пандемии для экономик двух стран», передает ТАСС.

«Достигнута договоренность о наращивании сотрудничества в сфере здравоохранения и обмене накопленным опытом по противодействию распространения коронавируса», – отметили в пресс-службе.

Также премьеры позитивно оценили взаимодействие двух стран в сфере организации авиарейсов для доставки на родину граждан РФ и Южной Кореи, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Южная Корея первой в мире провела всеобщие выборы на фоне вспышки коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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