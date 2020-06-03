 

Стало известно о договоренности Москвы и Эр-Рияда продлить квоту сокращения добычи нефти

03.06.2020, 14:30, Новости дня

Россия и Саудовская Аравия согласовали продление максимального уровня сокращения добычи в ОПЕК+ как минимум на один месяц, сообщил источник, участвующий в переговорах.

«Условились, что нужно продлить как минимум на месяц. Дальше будем смотреть по ситуации», – сказал источник ТАСС.

Он также сообщил, что министры энергетики РФ и Саудовской Аравии находятся в постоянном контакте и «во взаимопонимании».

В то же время, отметил источник, их не устроили данные по исполнению обязательств рядом других стран в мае, которые были подведены 2 июня. «Пока проблема соблюдения квот не решится, встреча не будет назначена», – сказал он.

Официально эту информацию в министерствах энергетики стран пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что в июне Саудовская Аравия сократит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+, снизив производство сырья до 7,5 млн баррелей в сутки вместо 8,5 млн.



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