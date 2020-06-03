Седым волосам может вернуться прежний цвет, если пройдет стресс

03.06.2020, 14:29, Разное

Человеческим волосам, которые поседели в результате стресса, может вернуться прежний цвет после того, как стресс прекратился. Это обнаружили ученые из Университета Майами, их исследование опубликовано на bioRxiv, сервисе для препринтов, которые ожидают научного рецензирования.

То, что стрессовые события могут вызывать поседение волос, хорошо известно. Но до недавнего времени считалось, что эта седина необратима. В новом исследовании ученые проследили, как возвращается цвет поседевшим волосам после того, как стресс перестает действовать.

Авторы научной работы изучали волосы с головы и других частей тела 14 добровольцев. Всего были взяты 400 образцов волос, в которых был проанализирован уровень красящих пигментов (меланина и не только) и других белков. Ученые обнаружили, что многие волосы, которые становились седыми у корня, со временем обретали первоначальный цвет.

Анализ белков волос показал, что в седых волосах чрезмерно активны ферменты митохондрий, которые в норме вовлечены в энергетический обмен. Активность этих ферментов усиливалась в ответ на стресс, она была связана с рядом изменений, которые происходят при старении (включая деградацию ДНК). Изменение образа жизни может оборачивать вспять многие из этих проблем. Исходя из этого, ученые предположили, что отсутствие стресса может способствовать возвращению прежнего цвета волосам.

Авторы исследования расспросили участников о наиболее стрессовых событиях последнего года. Исходя из средней скорости роста волос, ученые выявили, какие конкретно стрессы совпали с поседением волос. Например, у одной из участниц – женщины азиатского происхождения – в волосах появился седой участок длиной 2 сантиметра. Его появление совпало по времени с ее расставанием с мужем, потом волосам вернулся цвет. Еще один пример – «стрессовая» седина исчезла у мужчины во время отпуска.

В целом, ученые нашли доказательства, что седина после стресса может подвергаться полностью обратному развитию за четыре дня, но обычно этот процесс занимает около трех месяцев.

Авторы считают, что их исследование напоминает, что старение – не линейный процесс, некоторые части которого могут быть приостановлены или даже развернуты вспять. Понимание процессов обесцвечивания волос может в будущем помочь разработать лекарство против седины.